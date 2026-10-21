Lluvias en Quito: estas son las recomendaciones de los Bomberos para evitar emergencias

Los Bomberos de Quito recomiendan evitar zonas con acumulación de agua durante las lluvias de este miércoles 21 de octubre de 2026.

Las lluvias se registran en diferentes sectores de Quito este miércoles 21 de octubre de 2026. Ante estas condiciones climáticas, el Cuerpo de Bomberos de Quito difundió recomendaciones para prevenir accidentes y proteger a los ciudadanos.

¿Cómo mantenerse seguro durante las lluvias?

El Cuerpo de Bomberos de Quito recomienda adoptar las siguientes medidas:

Evitar transitar por lugares con acumulación de agua , ya que pueden existir desniveles, alcantarillas abiertas u otros peligros que no sean visibles.

No arrojar basura en las alcantarillas, porque los desechos pueden obstruir el drenaje y favorecer las inundaciones.

Mantenerse alejado de zonas inundadas y evitar cruzar corrientes de agua, incluso cuando parezcan poco profundas.

Llamar al ECU 911 en caso de emergencia , para solicitar asistencia de los organismos de respuesta.

Recomendaciones si conduces bajo la lluvia

Las precipitaciones también pueden reducir la visibilidad y dificultar la circulación vehicular. Por ello, los Bomberos de Quito aconsejan:

Conducir despacio y con las luces encendidas para mejorar la visibilidad

Utilizar siempre el cinturón de seguridad

Tener paciencia ante el tráfico , la circulación puede volverse más lenta

Evitar atravesar vías inundadas, especialmente cuando se desconoce la profundidad del agua

También es recomendable mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar maniobras bruscas sobre el pavimento mojado.