Arcsa decomisa más de 40 000 productos sin registro sanitario en el Centro Histórico de Quito

Más de 40 000 productos sin notificación sanitaria, entre cosméticos, alimentos y artículos esotéricos fueron decomisados.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) ejecutó un operativo este lunes 13 de octubre del 2025 en Quito. Lo hizo en conjunto con la Unidad de Delitos Aduaneros y Régimen de Desarrollo (UDAR) en locales del Centro Histórico.

El operativo se lo hizo con el fin de evitar la comercialización de productos sin notificación sanitaria o de contrabando. Durante la intervención, se controlaron siete establecimientos ubicados en la zona en los que se detectaron y decomisaron 41 387 productos irregulares.

Entre la mercadería están más de 30 000 cosméticos sin notificación sanitaria obligatoria, más de 5 000 productos esotéricos (colonias, jabones, lociones) sin registro sanitario y 5 600 alimentos, como confites y dulces, sin notificación sanitaria legal.

El decomiso de estos últimos productos estuvo a cargo de los representantes de la UDAR, mientras que los alimentos y cosméticos fueron retirados por Arcsa.

De acuerdo al procedimiento legal se realizó el levantamiento de los mismos para continuar con el proceso que finalizará con su destrucción, para evitar que sean comercializados en el territorio nacional.