Arcsa encuentra preservativos a la venta en local de Cuenca y que fueron denunciados por robo

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) informó que en un establecimiento de Cuenca se encontraron 192 cajas de preservativos. Estos correspondían a un lote previamente denunciado como robado (FIVE Original – Lote: L43241202). Los dueños del establecimiento no pudieron justificar la procedencia de los mismos durante la visita.

En el reporte de Arcsa se detalló que durante la inspección al lugar también se identificaron cosméticos en venta como labiales, brillos, delineadores, sombras, mini perfumes y mascarillas para el rostro. Estos productos eran ofrecidos a 0,50, centavos, pero que no contaban con la notificación sanitaria obligatoria.

Después de la revisión de todo el material, los agentes de Arcsa inmovilizaron en total 3 364 artículos, entre dispositivos médicos y cosméticos irregulares. El establecimiento fue clausurado de manera temporal conforme a lo que establece la Ley Orgánica de Salud.

El artículo 137 de esta normativa determina que "Están sujetos a la obtención de la notificación sanitaria previamente a su comercialización (…) los productos cosméticos (…), fabricados en el territorio nacional o en el exterior, para su importación, comercialización y expendio”.

Arcsa recomendó adquirir dispositivos médicos, como preservativos, en lugares autorizados para su comercialización y evitar utilizar productos del lote mencionado. La investigación continuará en estos días, según la entidad.

En el caso de identificar irregularidades sanitarias pueden ingresar sus denuncias por medio de la app Arcsa Móvil, disponible gratuitamente en Play Store y Apple Store, donde también se puede verificar la vigencia de un registro sanitario o notificación sanitaria.