Incendio en local comercial del centro de Quito dejó un hombre herido

Incendio estructural registrado al interior de un local comercial, en la calles Venezuela y Buenos Aires, en el sector América en el centro de Quito.

Un incendio estructural se registró la madrugada del jueves 15 de mayo al interior de un local comercial ubicado en las calles Venezuela y Buenos Aires, en el sector América, en el centro de Quito.

El hecho fue atendido por equipos de Bomberos Quito, que lograron controlar y liquidar las llamas antes de que el fuego se propagara a inmuebles cercanos.

Durante la emergencia, paramédicos brindaron atención prehospitalaria a un hombre de 42 años que presentó quemaduras de segundo grado en las manos y un traumatismo superficial en el tobillo.

Hasta el momento no se han informado las causas que originaron el incendio ni el nivel de daños materiales en el establecimiento.

Las unidades de emergencia realizaron labores de control, ventilación y enfriamiento en el inmueble afectado para evitar nuevos focos de fuego.

Imágenes compartidas por Bomberos Quito mostraron a varios equipos trabajando en medio de la madrugada para contener la emergencia.