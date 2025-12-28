Quito: incendio en una vivienda en Conocoto fue controlado por el Cuerpo de Bomberos

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) atendió una emergencia por un incendio estructural en el sector de Conocoto este domingo 28 de diciembre de 2025. El incendio se registró al interior de una vivienda y fue controlado de manera oportuna gracias a la rápida intervención de los Bomberos.

Según el reporte de los equipos de emergencia una vez controlado el fuego se continuaron con labores de enfriamiento y remoción de escombros. Esto con el objetivo de evitar posibles reactivaciones del fuego. En las imágenes de los Bomberos se puede evidenciar la magnitud del siniestro.

Según la respuesta de Bomberos, la pronta respuesta permitió que el incendio no se propagara a inmuebles vecinos. Al lugar también acudió la Unidad de Investigaciones de Incendios, que inició la recolección de indicios para determinar las posibles causas del siniestro. Las autoridades recordaron a la ciudadanía que, ante cualquier emergencia, se debe comunicar de inmediato al ECU911.