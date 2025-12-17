Daniel Noboa decretó feriado no recuperable el viernes 2 de enero del 2026

Las playas de Ecuador son uno de los destinos preferidos para viajar en feriado.

El presidente Daniel Noboa, a través del Decreto Ejecutivo 249, dispuso feriado nacional el viernes 2 de enero del 2025.

“Se suspende la jornada de trabajo en todo el territorio nacional para el sector público y privado el viernes 2 de enero a fin de incorporar este día al feriado nacional del 1 de enero de 2026”, señala el documento oficial.

De esta forma se extiende los días de descanso obligatorio en Ecuador del jueves 1 al domingo 4 de enero. La jornada de trabajo suspendida no será recuperable, señaló el Gobierno.

Según el Decreto de Noboa, durante el feriado de Año Nuevo se garantiza la provisión de todos los servicios públicos como agua potable, energía eléctrica, salud, bomberos, entre otros.

El feriado del 2 de enero ya fue anunciado el pasado 27 de noviembre por el ministro de Trabajo, Harold Burbano. En esa ocasión el titular de esa Cartera de Estado reveló que habrá un puente festivo para el asueto de Fin de Año.

Burbano también aclaró que el último feriado nacional en Ecuador por Navidad se mantendrá únicamente para el jueves 25 de diciembre y no habrá un puente con el fin de semana.