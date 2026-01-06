Así funcionará el sistema tercera placa en los vehículos que circulan en Quito

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó este martes 6 de enero del 2026 la ordenanza que da paso a la implementación del Dispositivo Electrónico de Identificación Vehicular (DEIV), conocido como la “tercera placa”.

Se trata de un sistema que funcionará mediante un TAG electrónico, similar al que se utiliza para el cobro de peajes, que deberá colocarse en el parabrisas de los vehículos que circulan en toda la ciudad.

El DEIV permitirá identificar a cada automotor a través de tecnología de radiofrecuencia. El dispositivo contendrá únicamente dos datos: la placa y el número de chasis del vehículo.

Según las autoridades, el sistema no almacena información del propietario ni del conductor y tampoco funciona como un mecanismo de geolocalización, ya que no transmite la ubicación del vehículo.

Durante el segundo debate, el alcalde Pabel Muñoz explicó que este tipo de tecnología ya se utiliza en otras ciudades del mundo y que su aplicación en Quito permitiría optimizar procesos relacionados con la movilidad urbana.

El presidente de la Comisión de Movilidad, Diego Garrido, indicó que el DEIV será único e intransferible y estará vinculado a los sistemas de control y gestión del tránsito. Según explicó, esto permitirá identificar con mayor precisión a los vehículos que circulan por distintos puntos de la ciudad y mejorar la regulación del transporte.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Alex Pérez, señaló que el dispositivo facilitará el conteo vehicular en zonas de alto flujo y permitirá conocer patrones de circulación para tomar decisiones sobre el tránsito.

¿Cuándo empezará a funcionar?

La ordenanza establece un plazo de 30 días para definir el modelo de gestión del DEIV. Luego se iniciará el proceso de contratación pública, que podría extenderse por aproximadamente cuatro meses. La meta municipal es que la implementación comience a partir de julio del 2026, de forma paralela a la revisión técnica vehicular correspondiente a ese mes.

Entre los beneficios planteados, el alcalde Muñoz mencionó la posibilidad de habilitar, de manera excepcional y mediante un pago, la circulación de vehículos en días de restricción por ‘pico y placa’, en casos de emergencia como citas médicas u otras situaciones justificadas. Este trámite se realizaría a través de una plataforma digital.

La normativa también contempla sanciones para quienes incumplan la disposición. Las infracciones leves, como no portar el DEIV o no reponerlo en el plazo establecido, tendrán una multa equivalente al 15% del salario básico unificado (SBU). Las infracciones graves, como intentar evitar la lectura del dispositivo, serán sancionadas con el 30% del SBU. En tanto, las infracciones muy graves, como circular con un DEIV que no corresponda a los datos registrados o no portar el dispositivo tras su instalación, implicarán una multa del 50 % del SBU.