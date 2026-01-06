Seis armados intentaron atacar las instalaciones del ECU 911 de Manta este martes 6 de enero

Operativo en Manta deja un abatido y cinco detenidos tras incursión en el ECU 911

La madrugada de este martes 6 de enero un grupo de delincuentes intentó tomarse por la fuerza las instalaciones del ECU 911 en Manta, Manabí.

La alerta activó un operativo de persecución que concluyó en un enfrentamiento armado entre la fuerza pública y los hombres armados, según indicó el comandante de la Zona 4 de Policía, Giovanni Naranjo.

La amenaza fue detectada por las cámaras de videovigilancia de seguridad de la zona alrededor de la 01:30 de la madrugada cuando se aproximaban al perímetro del complejo.

Cuando llegaron al lugar intentaron destruir motocicletas de propiedad policial y al ser impedidos por agentes policiales se inició el intercambio de disparos.

Los antisociales huyeron del lugar a bordo de una camioneta donde se llevaron una motocicleta policial.

Persecución y captura

Tras la persecución la Policía interceptó a los hombres en el sector del IESS, pero minutos antes un cruce de balas dejó como fallecido a uno de los delincuentes, identificado como José Daniel Macías Loor, de 24 años.

Cinco personas fueron detenidas, entre ellas dos menores de edad.

Entre los indicios la Policía retuvo una camioneta, tres motocicletas y teléfonos móviles en manos de los armados.

Violencia en Ecuador

Ecuador sostiene una guerra contra bandas de narcotraficantes con conexiones con carteles internacionales, que en su disputa por el poder lo han convertido en el país más violento de Latinoamérica.

El país cerró el 2025 con un nuevo récord de homicidios. Entre enero y noviembre de ese año más de 8 300 personas fueron asesinadas, según información del Ministerio del Interior.

La cifra supera el número de muertes violentas registradas en 2023, cuando alcanzó el récord de 47 homicidios por cada 100 000 habitantes.

El Observatorio del Crimen Organizado estimó que la tasa de 2025 será de 52 muertes violentas por cada 100 000 habitantes.