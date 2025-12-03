Así será la nueva forma de cobro de la tasa de recolección de basura que se aplicará en Quito

La tasa de recolección de basura dejó de cobrarse en la planilla de luz eléctrica desde septiembre del 2025.

El Concejo Metropolitano de Quito analiza un nuevo mecanismo para el cobro de la tasa de recolección de basura. De acuerdo con la última ordenanza que debatió el organismo, este rubro se recaudará a través de la planilla de agua potable.

El documento establece que el cobro se dividirá en tres segmentos: residencial, comercial e industrial. Según el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, el objetivo es que el impacto sea menor para los ciudadanos, por lo que se definieron pisos de consumo en cada segmento.

La tarifa de recolección de la tasa de basura será en función del consumo de agua potable. Es decir, entre más consuma este recurso, mayor será el monto de la tasa de recolección.

Con esta modalidad habrá un porcentaje de la población que pagará un valor diferente a lo que pagaba cuando la tarifa se cobraba con la planilla de luz eléctrica. Según Muñoz, el impacto se verá reflejado en el sector industrial.

“Seis de cada 10 quiteños pagarán lo mismo o incluso un poquito menos de lo que pagaban en la planilla eléctrica”, dijo el Alcalde.

La aprobación de esta ordenanza requiere de dos debates. Se estima que se aprobará a mediados de diciembre y la nueva modalidad de cobro será desde enero del 2026.

Santiago Sandoval, secretario de Ambiente, explicó que el cobro se inicia en enero y la recaudación se verá en el mes de febrero. En los tres meses en los que no se cobró el servicio de recolección de basura el Municipio invirtió 18 millones de dólares del presupuesto para este servicio.