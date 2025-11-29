Epmaps suspende cobros desde el martes 2 de diciembre; ¿facturas tendrán recargos?
La suspensión temporal de recaudación se aplicará a las agencias y en línea. El 5 de diciembre no habrá atención por el feriado en Quito.
Epmaps suspende recaudación del miércoles 3 al domingo 7 de diciembre del 2025.
Quito Informa
Compartir
Actualizada:
29 nov 2025 - 16:38
La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) de Quito informó que todos sus sistemas de cobro se suspenderán por cinco días. Esta medida se aplicará a las agencias y en línea.
A través de un comunicado, Epmaps realizará una actualización de sus sistemas para optimizar los servicios. La suspensión empezará a las 23:00 del martes 2 de diciembre hasta las 00:00 del 7 de diciembre.
Durante este periodo, los usuarios no podrán realizar pagos por ningún medio disponible. También aclaró que si la factura debe pagarse entre el 3 y el 7 de diciembre no tendrás recargos y los usuarios podrán cancelar sin multas cuando el sistema funcione.
El viernes 5 de diciembre por el feriado de los 491 años de fundación no se atenderá, pero el sábado 6 de diciembre las agencias habilitadas son:
Compartir