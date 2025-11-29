Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Quito

Epmaps suspende cobros desde el martes 2 de diciembre; ¿facturas tendrán recargos?

La suspensión temporal de recaudación se aplicará a las agencias y en línea. El 5 de diciembre no habrá atención por el feriado en Quito. 

Epmaps suspende recaudación del miércoles 3 al domingo 7 de diciembre del 2025.

Quito Informa

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

29 nov 2025 - 16:38

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) de Quito informó que todos sus sistemas de cobro se suspenderán por cinco días. Esta medida se aplicará a las agencias y en línea. 

A través de un comunicado, Epmaps realizará una actualización de sus sistemas para optimizar los servicios. La suspensión empezará a las 23:00 del martes 2 de diciembre hasta las 00:00 del 7 de diciembre

Durante este periodo, los usuarios no podrán realizar pagos por ningún medio disponible.  También aclaró que si la factura debe pagarse entre el 3 y el 7 de diciembre no tendrás recargos y los usuarios podrán cancelar sin multas cuando el sistema funcione. 

El viernes 5 de diciembre por el feriado de los 491 años de fundación no se atenderá, pero el sábado 6 de diciembre las agencias habilitadas son: 

