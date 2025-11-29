Epmaps suspende cobros desde el martes 2 de diciembre; ¿facturas tendrán recargos?

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) de Quito informó que todos sus sistemas de cobro se suspenderán por cinco días. Esta medida se aplicará a las agencias y en línea.

A través de un comunicado, Epmaps realizará una actualización de sus sistemas para optimizar los servicios. La suspensión empezará a las 23:00 del martes 2 de diciembre hasta las 00:00 del 7 de diciembre.

Durante este periodo, los usuarios no podrán realizar pagos por ningún medio disponible. También aclaró que si la factura debe pagarse entre el 3 y el 7 de diciembre no tendrás recargos y los usuarios podrán cancelar sin multas cuando el sistema funcione.

El viernes 5 de diciembre por el feriado de los 491 años de fundación no se atenderá, pero el sábado 6 de diciembre las agencias habilitadas son: