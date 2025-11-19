En Quito se roban en promedio 1 000 medidores de agua potable al mes; ¿cómo reportar?

En lo que va del 2025, la Empresa Metropolitana de Agua Potable de Quito (Epmaps) repuso 10 723 medidores sustraídos en viviendas de la ciudad. Según la entidad municipal, en la capital se roban en promedio 1 000 de estos dispositivos al mes.

Luego de que ocurre el robo, el usuario debe informar de inmediato a la Empresa de Agua de Quito para la posterior reposición del medidor.

Se puede reportar el robo a través de los canales oficiales: Línea gratuita 1800 24 24 24, redes sociales institucionales (Facebook, Instagram y X), y en los centros de atención al cliente.

Notificar el robo permite que la Epmaps emita una orden de reposición y programe la instalación de un nuevo medidor. En caso de no realizar este trámite, el usuario se expone a una multa.

La sanción sería del 10% del valor de la conexión inicial, además de un recargo del 50% sobre el promedio de consumo del último semestre.

Tras el reporte, la Epmaps autoriza una conexión directa temporal, que garantiza la continuidad del servicio de agua potable mientras se instala el nuevo dispositivo. Durante este periodo, la facturación se realiza con base en un promedio estimado del consumo de los últimos seis meses.

El costo del nuevo medidor se incluye en las planillas mensuales de consumo. Los usuarios no deben realizar pagos a terceros ni adquirir medidores fuera de los canales oficiales, ya que los equipos instalados por Epmaps cuentan con identificación propia (número de cuenta y de cliente).