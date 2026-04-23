Caos por trágico choque en la avenida Simón Bolívar, sector Guápulo

Un choque en la avenida Simón Bolívar ocasionó la muerte de una persona.

Un tráfico choque en la avenida Simón Bolívar se registró la mañana de este jueves 23 de abril de 2026. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerró la vía parcialmente a la altura de Guápulo.

Un automóvil de color negro quedó a un lado de la vía, impactado contra la vegetación. Una motocicleta terminó en la mitad de la vía y su conductor falleció en el sitio.

La AMT cerró el carril izquierdo de la avenida Simón Bolívar, sentido norte - sur. Al sitio también acudieron equipos del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ).

El cuerpo del motociclista fue hallado a alrededor de 15 metros del lugar del sinietro. Mientras que el conductor del automóvil resultó herido.

Testigos del siniestro comentaron que el motociclista invadió un carril y fue impactado por el automóvil, que luego se salió del camino y terminó a un lado de la avenida.

Las autoridades alertaron a los conductores que tomen rutas alternas, porque el tránsito será completamente bloqueado para realizar el levantamiento del cadáver.