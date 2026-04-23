Quito: congestión por choque en la avenida Oriental

Un choque en la avenida Oriental ocasionó una fuerte congestión este jueves.

Un choque sobre la avenida Oriental generó una fuerte congestión vehicular, la mañana de este jueves 23 de abril de 2026. El hecho se registró alrededor de las 05:00 y fue alertado al Servicio Integrado de Seguridad ECU911.

Un automóvil chocó contra las vallas que dividen los carriles en la avenida Velasco Ibarra, en sentido norte - sur. Los daños provocaron el cierre parcial también en sentido sur - norte.

El choque ocurrió a la altura del puente del Parque de Los Perros. Las autoridades cerraron el carril izquierdo en ambos sentidos.

Por el impacto no se registraron personas afectadas, pero sí daños a la propiedad pública