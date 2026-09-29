Más de 30 barrios sin agua en Quito por daño en una válvula este martes 29 de septiembre

Tanqueros abastecerán de agua a los barrios del sur de Quito.

Más de 30 barrios del sur de Quito tendrán corte de agua este martes 29 de septiembre del 2026. Así lo informó la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps).

Según el comunicado, la suspensión se iniciará a las 11:00 de este martes, debido a un daño en una válvula de 6" y la instalación de una válvula de 10" en los tanques Chillogallo Alto #2 y Chillogallo Alto #3 que abastecen a las parroquias Guamaní, Quitumbe, Turubamba, La Ecuatoriana y Chillogallo.

Barrios afectados por la suspensión de agua:

La Concordia, AYMESA, Nueva Aurora, La Bretaña, Clemente Sánchez, Pueblo Solo Pueblo, Urbanización Ejército, Ejército Nacional, Muyullacta, Ninallacta, Rumihurco, Quillallacta, AlpalIacta, Huayrallacta, Auxiliares de Enfermería, Las Orquídeas, Mariscal Sucre, El Cisne, Los Andes, 2 de Febrero, Causyllacta, Primicias, 4 de Agosto, Tamiallacta, 23 de Mayo, El Girón, Las Cuadras, El Tránsito, San Gregorio, Turubamba de Monjas, Sucre, Fubdeporte, Santa Ana, Chillogallo, Salvador Allende, Unión y Progreso.

La Empresa de Agua potable informó que el servicio se reestablecerá durante la noche de manera paulatina. Y aseguró que, se abastecerá de agua mediente tanqueros.