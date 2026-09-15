Cuatro sectores del sur de Quito se quedaron sin agua potable este martes 15 de septiembre

Cuatro zonas del sur de Quito sufren un corte de agua este martes 15 de septiembre del 2026

Una rotura en una red matriz de 3 pulgadas provocó la interrupción temporal del servicio de agua potable en varios sectores del sur de Quito este martes 15 de septiembre de 2026.

La avería afecta a la red que abastece a las parroquias de Turubamba y Guamaní, por lo que se reporta la suspensión del servicio en los sectores Nueva Jerusalén, El Garrochal, Terranova y la parroquia Turubamba.

Corte de agua en Quito Agua de Quito

Según la Empresa de Agua Potable de Quito, personal encargado de la infraestructura ya se encuentra trabajando para reparar el daño y recuperar el suministro en el menor tiempo posible.

Según la entidad municipal, el servicio de agua potable se restablecerá paulatinamente durante la mañana, una vez que concluyan los trabajos de reparación.

Las autoridades ofrecieron disculpas a los moradores de las zonas afectadas por las molestias ocasionadas durante esta interrupción del servicio.