Bomberos controlan una quema de desechos en Quito; esta es la sanción por provocar incendios

Personal del Cuerpo de Bomberos trabajando en una quema de desechos en Quito.

La tarde de este martes 16 de septiembre, personal del Cuerpo de Bomberos de Quito intervino en el sector de Santa Ana, donde se registró una quema de desechos.

El equipo de emergencia actuó de manera inmediata y logró controlar y sofocar el fuego, evitando que se expandiera hacia áreas cercanas.

Las autoridades recordaron que provocar un incendio forestal constituye un delito en el país. Las sanciones pueden llegar a los 35 250 dólares e incluso contemplan penas privativas de libertad para quienes resulten responsables.

Los Bomberos hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de incendio o quema en zonas boscosas a través del 911, con el fin de evitar daños al medioambiente, riesgos para la salud y afectaciones a la seguridad de las comunidades.

El Cuerpo de Bomberos insistió en la importancia de prevenir estas prácticas ilegales y reforzar la conciencia ciudadana sobre la protección de los ecosistemas.