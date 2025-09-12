Bomberos intentan sofocar un incendio en el bosque protector de San Juan, en El Placer

Un incendio forestal se registra en el bosque protector de San Juan, en el centro histórico de Quito.

Una quema de desechos originó un incendio forestal en el bosque protector de San Juan, en el centro de Quito, la tarde de este viernes 12 de septiembre del 2025. Los bomberos trabajan en labores de control y extinción de las llamas.

El incendio se originó pasadas las 14:40, según el reporte del Servicio Integrado de Emergencia ECU 911. Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito acudieron al lugar para sofocar las llamas. No se reportan víctimas, ni heridos en la zona.

En imágenes compartidas en redes sociales se observa una larga columna de humo que se expande hacia el occidente de Quito.

Según informó el Cuerpo de Bomberos, se realizan descargas de agua con un helicóptero y también por tierra. Además, las autoridades hacen sobrevuelos en el sitio con drones para determinar el avance del incendio.

"Nuestro equipo continúa trabajando en labores de control y extinción", indicaron los bomberos en la última actualización de información.

(Noticia en desarrollo...)