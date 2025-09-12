Siniestro de tránsito en la Ruta Viva e Intervalles dejó cierres viales y cuatro heridos

Agentes de tránsito y bomberos de Quito se trasladaron al lugar del siniestro para atender la emergencia

Un siniestro de tránsito se registró, este viernes 12 de septiembre del 2025, en el kilómetro 6 de Ruta Viva e Intervalles, en el sentido Quito–Aeropuerto.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el accidente dejó cuatro personas heridas. Agentes y bomberos de Quito se trasladaron al lugar par atender a los afectados, retirar los vehículos y limpiar los escombros.

Según información preliminar y el relato de testigos, un camión perdió pista e impactó contra un poste y luego chocó contra una camioneta.

Videos muestran que por el fuerte impacto, el poste fue derrivado y sus escombros quedaron esparcidos en ambos sentidos de la vía.

La AMT informó que se cerró el carril izquierdo en sentido occidente–oriente, mientras que en el tramo oriente–occidente quedaron inhabilitados dos carriles, lo que ocasionó una fuerte congestión vehicular. Solo permanecen habilitados los carriles central y derecho.

Para mitigar el tráfico, la AMT dispuso desvíos en los siguientes puntos:

Av. Ruta Viva y Escalón de Tumbaco

Av. Ruta Viva y Escalón de Lumbisí

Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores circular con precaución y tomar vías alternas mientras se retira el material de la vía y se restablece circulación vehicular en el sector.