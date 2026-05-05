Piden la salida de Kylian Mbappé tras polémico viaje a Cerdeña, a pocos días del Clásico

Kylian Mbappé, la estrella francesa del Real Madrid, se encuentra en el centro de la polémica tras un controvertido viaje a Cerdeña mientras se recupera de una lesión, a solo cinco días del Clásico contra el Barcelona.

Para numerosos aficionados madridistas, esta escapada del goleador francés a Cagliari, durante los días de descanso dados por el Real Madrid a sus lesionados, entre ellos Mbappé, Thibaut Courtois o Arda Güler, es la gota que colma el vaso.

Reunidos tras una imagen sacada de una cuenta humorística seguida por algo más de 9.000 personas en X y reproducida bajo las publicaciones oficiales del Real Madrid, algunos aficionados llegan a pedir abiertamente la salida del internacional francés.

Una supuesta petición en línea, lanzada a continuación, roza hoy las 300.000 firmas, con un único mensaje: "Madridistas, haced oír vuestra voz. Si pensáis que es necesario un cambio, no os quedéis en silencio: firmad esta petición y defended lo que consideráis que es lo mejor para el futuro del club".

Kylian Mbappé con Ester Expósito, lo que desata el enfado

Unas fotos de Mbappé en un yate junto a la actriz Ester Expósito, mientras el Real se disponía a jugar un encuentro decisivo contra el Espanyol el domingo para retrasar el título de LaLiga del Barça.

"Cada jugador en su tiempo libre hace lo que él considera oportuno y yo ahí no puedo entrar", dijo el entrenador merengue, Álvaro Arbeloa, tras ganar 2-0 al Espanyol.

Pero algunas de sus respuestas tras ese encuentro se interpretaron como críticas al francés.

Esmoquin y grandeza

"No hemos creado lo que es el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de esmoquin, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de sudor, de barro, de esfuerzo, de sacrificio, de constancia", aseguró.

Porque el club madrileño es, según el técnico, "un club en el que, por suerte, no ha existido ni existirá un jugador más grande que el Real Madrid".

Para el entorno del jugador, consultado por la AFP, "parte de las críticas se basan en unas malas interpretaciones de elementos relacionados con un periodo de recuperación estrictamente supervisado por el club".

Unas interpretaciones que no se corresponden en absoluto "con la realidad del compromiso y trabajo diario de Kylian para el equipo", según las mismas fuentes.

Mbappé sabe que siempre está en el foco de la noticia y, a menudo, de la polémica.

"He llegado a un punto en el que te van a machacar pase lo que pase así que mejor hacer lo que quieres hacer, al menos tienes la conciencia tranquila", dijo a principios de abril en el podcast de su compañero Aurélien Tchouaméni.

¿Aislado en el vestuario?

Con 41 goles en 41 partidos en todas las competiciones, Mbappé es de lejos el jugador más decisivo de la Casa Blanca esta temporada.

Sin embargo, es blanco de críticas desde su vuelta de una lesión a mediados de marzo y señalado por una actitud considerada demasiado individualista.

Según la prensa española, el delantero francés, frustrado por una segunda temporada sin títulos importantes, estaría cada vez más aislado en el vestuario merengue, en el que se había impuesto como uno de los líderes en la primera parte de la temporada.

Algunos observadores y aficionados apuntan a las reacciones de otros dos pesos pesados, Vinicius y Jude Bellingham, tras su victoria del domingo como indicios de una fractura con Mbappé.

"Hemos jugado juntos, hemos peleado y eso nos hace mejores y más fuertes", dijo el brasileño a Real Madrid TV, mientras que el centrocampista inglés llamó en Instagram a sus compañeros a mantenerse "unidos" y comprometidos "hasta el pitido final" de la temporada.

Un intercambio de elogios en redes entre ambos jugadores, que ganaron juntos la Liga de Campeones antes de la llegada de Mbappé, apuntalan también la tesis de una nueva guerra de egos en el club blanco.

En este contexto, resulta difícil imaginar a los tres jugadores compartiendo cartel este domingo en el Camp Nou.