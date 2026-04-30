Bomberos de Quito buscan certificación de ONU para operar en desastres globales

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) atiende varias emergencias ciudadanas.

El Cuerpo de Bomberos de Quito busca convertirse en el primer equipo de Ecuador y el tercero de América Latina en conseguir una certificación del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate.

Se trata de una red impulsada por la Organización de Naciones Unidas para que los países cuenten con grupos especializados y capaces de desplegarse en emergencias por el mundo con la misma metodología de trabajo.

La decisión está en manos de un jurado

Los bomberos realizaron un simulacro de terremoto de 7,5 grados de magnitud. Los jueces darán a conocer si la operación se ejecutó con éxito.

Los profesionales deben demostrar capacidades en cinco componentes: administración, búsqueda, rescate, área médica y logística.

Posibilidad de ser los terceros en Amérioca Latina

La clave es que los rescatistas puedan desplegarse con autonomía, es decir, con personal, perros especializados, médicos, veterinarios, alimentos, agua, campamentos, herramientas, maquinaria, drones y equipos tecnológicos propios.

En América Latina, solo Chile y Colombia cuentan con esta certificación internacional.