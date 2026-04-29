¡Atención! Avenida 10 de Agosto tendrá cierres parciales durante el feriado en Quito

La avenida 10 de Agosto será cerrada parcialmente durante el feriado.

La avenida 10 de Agosto, en el norte de Quito, será cerrada parcialmente durante los días de feriado por el Día del Trabajador.

Los trabajos de mantenimiento vial arrancarán el jueves 30 de abril y se extenderán hasta el domingo 3 de mayo de 2026.

La avenida 10 de Agosto será cerrada en el tramo entre el intercambiador de El Labrador y el de La Y.

Se cerrará solo el carril en sentido norte - sur, de 08:00 a 16:00, según detalló la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).

Las autoridades recomiendan circualr con precaución y tomar rutas alternas para evitar moelstias en la circulación.

Además, se puede consultar en línea el estado de las vías y los trabajos en diferentes puntos de la ciudad a través del micrositio de la Epmmop.