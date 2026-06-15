Lamine se bautiza en el Mundial con un baño de realidad ante Cabo Verde

Y Lamine Yamal se bautizó por fin en el Mundial. El fenómeno de 18 años dispuso de 25 minutos pero no fue capaz de voltear a Cabo Verde, debutante en el torneo con un impresionante empate sin goles ante España, este lunes en el Estadio Atlanta.

En el duelo inaugural del Grupo H, cuya primera jornada se cierra este lunes con el duelo entre Uruguay y Arabia Saudita, la campeona de Europa, señalada como una de las grandes favoritas del Mundial, se dio un baño de realidad.

La Roja dominó con autoridad pero se topó con un equipo africano solidario, concentrado y de gran nivel físico, salvado en un par de ocasiones por su portero Vozinha, héroe en un Mundial recién cumplidos los 40 años, que terminó entre lágrimas y elegido como mejor jugador del duelo.

Ecos de 2018 y 2022

La primera parte del equipo español tuvo ecos de 2018 y 2022 cuando cayó en los penales de octavos ante Rusia y Marruecos en dos duelos en los que acaparó la posesión hasta el aburrimiento la posesión pero no tuvo colmillo.

Lamine Yamal y Nico Williams, los extremos con desborde que dieron al equipo la sexta velocidad para ganar la Eurocopa 2024 con pleno de victorias -primera vez en la historia de la competición-, aguardaban en el banquillo, dosificados por De la Fuente tras recuperarse de sus lesiones.

Vozinha, que juega en el Chaves, de la segunda división portuguesa, salvó a su equipo al filo del descanso tras desviar un remate de cabeza de Aymeric Laporte (45+2).