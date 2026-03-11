Cierre en avenida Simón Bolívar por camión volcado a la altura de la Autopista General Rumiñahui

Un camión se volcó en la avenida Simón Bolívar y Autopista General Rumiñahui.

Un siniestro de tránsito se registró en la avenida Simón Bolívar y Autopista General Rumiñahui la mañana de este miércoles 11 de marzo de 2026. Esto ocasionó gran congestión vehicular.

Un camión terminó volcado en la vía, precisamente en los carriles laterales en sentido sur - norte. El vehículo obstaculizó el paso hacia el sector de El Trébol.

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) acudió al sitio para gestionar la movilidad por los tres carriles centrales habilitados de manera normal.

El conductor del camión no fue hallado en el sitio y no se reportaron personas heridas. Las autoridades informaron que esperarán una grúa para mover el vehículo pesado y habilitar el paso regular.

El volcamiento ocurrió mientras en Quito cae una fuerte lluvia desde la madrugada. Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas y circular con precaución.