Bus de transporte público chocó contra un poste de luz en el sur de Quito este 10 de octubre

Un bus de transporte urbano está involucrado en un siniestro de tránsito en el sur de Quito este viernes 10 de octubre del 2025.

Un bus de transporte público chocó contra un poste de luz eléctrica en el sector de La Santiago, en el sur de Quito, este viernes 10 de octubre del 2025, informó el ECU 911.

El choque ocurrió en la intersección de la avenida Antonio José de Sucre y calle Juan Camacaro, en el sector La Santiago.

Una persona resultó herida debido a este siniestro indicó el ECU 911. Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito y del Ministerio de Salud acudieron al lugar para dar atención a la persona afectada.

En una fotografía compartida por el ECU 911, se observa que el parabrisas del bus quedó destruido en uno de los costados, debido al impacto.