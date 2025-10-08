Nueve personas heridas por choque de buses en Guajaló este miércoles 8 de octubre del 2025

Dos buses con pasajeros chocaron este miércoles 8 de octubre del 2025 en Quito

Dos buses con pasajeros chocaron en el sector de Guajaló, sur de Quito, la mañana de este miércoles 8 de octubre del 2025. El siniestro de tránsito provocó congestión vehicular en el lugar.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 informó que el choque ocurrió en la intersección de la avenida Simón Bolívar y Morán Valverde alrededor de las 07:45 de este miércoles.

El Cuerpo de Bomberos de Quito confirmó que nueve personas, que viajaban en las unidades de transporte público, resultaron heridas. Los paramédicos atendieron a las víctimas al interior de los buses y en la acera.

Mientras que la Agencia Metropolitano de Tránsito (AMT) informó que se encuentra cerrados el carril derecho y central sobre la avenida Pérez Bustamante, sentido oriente - occidente.

En videos difundidos en redes sociales se observa a varias personas salir desesperadas de los buses tras el fuerte impacto. Una de las unidades sufrió daños en la parte delantera derecha mientras que la otra registra afectaciones en la parte posterior izquierda.