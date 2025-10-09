Cinco heridos tras volcamientos de bus en la vía Durán - Boliche durante el primer día de feriado

Los pasajeros que se movilizaban en la vía Durán - Boliche resultaron heridos.

Un bus con pasajeros se volcó en la vía Durán - Boliche la mañana del jueves 9 de octubre del 2025. El siniestro de tránsito courrió el primer día del feriado, que se extenderá hasta el domingo 12 de octubre.

El ECU 911 informó que la emergencia vial se reportó a las 10:17 en el kilómetro 12 de esta vía. El personal de la Policía Nacional del Ecuador, Comisión de Tránsito del Ecuador, Ministerio de Salud Pública y Concegua se movilizaron al lugar.

Además, las unidades de emergencia reportaron, de forma preliminar, que cinco personas resultaron heridas. Cuatro de las víctimas recibieron atención prehospitalaria en el lugar y una persona fue trasladada a una casa de salud.

El bus quedó varado en un costado de la vía en medio de un terreno tras el siniestro de tránsito. En las imágenes se observan daños en costado derecho y parabrisas.

La entidades de emergencia recomendaron a los ciudadanos circular con precaución y respetar las señales de tránsito durante el feriado.

Este es el segundo siniestro de tránsito de gran magnitud que se ha difundido en Ecuador durante este jueves. El primero ocurrió en la Ruta Viva de Quito, donde un ciclista fue atropellado por un taxista y perdió la vida en la carretera de forma inmediata.