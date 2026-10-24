Cae alias ‘El Gordo Lucho’, presunto integrante de Los Lobos, durante operativo en Quito

Alias ‘El Gordo Lucho’ fue detenido durante un operativo militar en el sector Jardín del Valle, en Quito.

Las Fuerzas Armadas capturaron a alias ‘El Gordo Lucho’, señalado como presunto integrante del grupo de delincuencia organizada Los Lobos, durante un operativo ejecutado en el sector Jardín del Valle, en Quito.

La detención fue informada el viernes 23 de octubre de 2026 por el Ejército ecuatoriano, tras una intervención realizada con base en información de inteligencia militar.

Según las autoridades, el sospechoso fue identificado como José Luis C., considerado un objetivo de alto valor y presuntamente vinculado con una estructura dedicada a la comercialización de sustancias ilícitas.

Presunta célula de 'Los Lobos' operaba en tres cantones de Pichincha

De acuerdo con el Ejército, alias ‘El Gordo Lucho’ estaría relacionado con una célula logística de Los Lobos que operaba en Quito, Rumiñahui y Mejía, en la provincia de Pichincha.

Durante el allanamiento de un domicilio, los militares encontraron un kilogramo de marihuana y USD 284 en efectivo.

La institución también informó que el detenido registra antecedentes por robo, muerte culposa y extorsión.

El Ejército señaló que el operativo permitió afectar la capacidad logística de esta presunta estructura criminal. No se ha detallado la situación judicial actual del aprehendido.