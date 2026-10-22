Policía en servicio activo habría financiado secuestro de empresaria en Manabí; exigían USD 300 000

Un policía en servicio activo fue detenido por su presunta participación en el secuestro de una empresaria en Manabí.

Un cabo segundo de la Policía Nacional, en servicio activo, fue detenido este jueves 22 de octubre de 2026 por su presunta participación en el secuestro extorsivo de una empresaria en Manabí. Según las investigaciones, el uniformado habría contratado y financiado a los responsables del delito.

El secuestro ocurrió la madrugada del martes 20 de octubre, cuando varios hombres encapuchados, vestidos con prendas similares a uniformes policiales, ingresaron a una vivienda de Portoviejo y se llevaron a la mujer.

Los delincuentes exigían USD 300 000 por su liberación y amenazaban con asesinarla si sus familiares no pagaban. Según el comandante policial de la Zona 4, William Calle, los mensajes extorsivos provenían de Estados Unidos.

Policía detenido tendría vínculos con la banda G200

Tras varios allanamientos en Manta y Portoviejo, la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (Unase) rescató a la empresaria el miércoles 21 de octubre. La víctima permanecía retenida en una carpa improvisada, en una zona de vegetación cercana a una Unidad de Vigilancia Comunitaria.

Las investigaciones también permitieron identificar al policía detenido, quien presuntamente mantenía vínculos con Eduardo Ismael Flor Arango, alias 'El Gringo' o 'G200', señalado como cabecilla de una organización criminal relacionada con Los Lobos.

Durante los operativos fueron detenidos cinco adultos, incluido el uniformado, y aislados tres menores de edad.

Cinco procesados recibieron prisión preventiva

Un juez de Portoviejo dictó prisión preventiva contra los cinco adultos e inició una instrucción fiscal de 30 días por el presunto delito de secuestro extorsivo.

La Policía también incautó tres armas de fuego, 29 municiones, seis teléfonos celulares y otros indicios.

Las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades de los implicados y establecer si existen más personas involucradas.