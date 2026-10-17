Cierre en la av. Simón Bolívar por siniestro de tránsito; una persona murió

Una persona falleció en un siniestro de tránsito este sábado 17 de octubre en la av. Simón Bolívar.

Una persona murió en un siniestro de tránsito ocurrido este sábado 17 de octubre de 2026 en la av. Simón Bolívar y av. De los Granados, cerca del cementerio de Monte Olivo.

Según el reporte del ECU 911, una motocicleta y un vehículo liviano estuvieron involucrados en la tragedia.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó el cierre de dos carriles sobre la av. Simón Bolívar en sentido sur-norte.

El cuerpo de la víctima quedó sobre la calzada y fue cubierto con una tela negra, mientras que la motocicleta quedó varios metros más adelante envuelta en una pieza del automóvil.

Miembros del Cuerpo de Bomberos Quito, Policía Nacional y AMT acordonaron la escena para realizar el levantamiento de indicios que permitan determinar las causas y responsabilidades de este percance vial.