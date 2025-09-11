Cambios en la Ecovía y Trolebús por las movilizaciones en Quito en contra del Gobierno de Noboa

El trolebús modificará su ruta la tarde de este jueves 11 de septiembre debido a movilizaciones sociales.

Este jueves 11 de septiembre del 2025, el servicio del Trolebús y la Ecovía tendrá cambios temporales debido a una movilización convocada por organizaciones sociales en Quito.

Desde las 16:00, los corredores municipales funcionarán de la siguiente manera:

Trolebús – Circuito C1 (Labrador – El Recreo)

Sentido norte–sur: El Labrador – Ejido.

Sentido sur–norte: El Recreo – La Recoleta.

Ecovía

Habrá desvíos de ruta de las unidades y se suspenderá la atención en la parada Casa de la Cultura. "El servicio se mantendrá con normalidad de norte a sur y viceversa", indicó el Municipio.

Durante toda la jornada, el personal de operaciones de la Empresa de Pasajeros estará en el Puesto de Mando Unificado para monitorear la situación y tomar decisiones oportunas que permitan garantizar la movilidad de la ciudadanía.

El Metro de Quito, al momento, no reporta variación en el servicio. Sin embargo, se irá evaluando el avance de las marchas para tomar decisiones en caso de existir alguna novedad. Las estaciones que serán monitoreadas durante la tarde serán Ejido y San Francisco.