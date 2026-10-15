Un camión se estrelló contra la pared de un conjunto tras chocar contra un bus en Quito
Autoridades reportan desvíos viales hacia la calle Flavio Alfaro en sentido occidente-oriente tras un fuerte choque entre vehículos en el norte de la capital.
Dos personas resultaron heridas tras el choque entre un camión y un bus en el norte de Quito la tarde de este jueves 15 de octubre de 2026.
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Actualizado:
15 oct 2026 - 14:02
Un nuevo accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves 15 de octubre de 2026 en el norte de Quito.
La colisión involucró a un camión y un bus de transporte público en la intersección de la avenida Mariscal Sucre y la calle Flavio Alfaro.
Estado de emergencia y ausencia de conductores
De acuerdo con el informe preliminar de la Agencia Metropolitanan de Tránsito (AMT), el impacto dejó un saldo temporal de dos personas heridas, quienes recibieron atención médica y evaluación en el sitio.
Asimismo, los agentes en el punto constataron una particularidad en la escena: los conductores de los vehículos involucrados no se encuentran en el lugar.Cierres viales y desvíos
Debido a eso, la AMT señaló realizará las indagaciones pertinentes para dar con su paradero y esclarecer las responsabilidades del .
Para precautelar la seguridad de la ciudadanía y facilitar las labores de control, se implementó un desvío vehicular hacia la calle Flavio Alfaro, en sentido occidente-oriente.
Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas debido a la congestión generada en esta arteria principal.
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