Un camión se estrelló contra la pared de un conjunto tras chocar contra un bus en Quito

Dos personas resultaron heridas tras el choque entre un camión y un bus en el norte de Quito la tarde de este jueves 15 de octubre de 2026.

Un nuevo accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves 15 de octubre de 2026 en el norte de Quito.

La colisión involucró a un camión y un bus de transporte público en la intersección de la avenida Mariscal Sucre y la calle Flavio Alfaro.

Estado de emergencia y ausencia de conductores

De acuerdo con el informe preliminar de la Agencia Metropolitanan de Tránsito (AMT), el impacto dejó un saldo temporal de dos personas heridas, quienes recibieron atención médica y evaluación en el sitio.

Asimismo, los agentes en el punto constataron una particularidad en la escena: los conductores de los vehículos involucrados no se encuentran en el lugar.Cierres viales y desvíos

Según la AMT, los conductores de ambos vehículo involucrados en el accidente de tránsito no se encontraban en el lugar. AMT

Debido a eso, la AMT señaló realizará las indagaciones pertinentes para dar con su paradero y esclarecer las responsabilidades del .

Para precautelar la seguridad de la ciudadanía y facilitar las labores de control, se implementó un desvío vehicular hacia la calle Flavio Alfaro, en sentido occidente-oriente.

Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas debido a la congestión generada en esta arteria principal.