Un hombre resultó herido de gravedad tras ser atropellado por un bus en el norte de Quito

Una persona resultó heridas de gravedad tras ser atropellada en el redondel de Cangahua, en el norte de Quito.

Un nuevo accidente de tránsito se registró en el norte de Quito. Un hombre resultó con heridas de gravedad tras ser víctima de un atropello en las inmediaciones del redondel de Cangahua.

De acuerdo con las autoridades, el vehículo involucrado sería un bus de transporte público.

Cierres viales y congestión vehicular

A raíz de la emergencia, las autoridades de tránsito dispusieron cierres operativos en puntos estratégicos para facilitar las labores de auxiliar y peritaje.

Entre las medidas principales se habilitó un corte de circulación en la salida de La Roldós hacia el redondel de Cangahua, en sentido norte-sur.

Asimismo, personal operativo realiza un contraflujo en la zona del redondel para mitigar la alta congestión vehicular generada por el peligro.

Estado de la emergencia

Afectado: Una persona con diagnóstico de heridas graves, atendida por los organismos de socorro en el sitio.

Una persona con diagnóstico de heridas graves, atendida por los organismos de socorro en el sitio. Unidad involucrada: El autobús implicado y su conductor permanecen en el lugar colaborando con los procedimientos de ley.

El autobús implicado y su conductor permanecen en el lugar colaborando con los procedimientos de ley. Estado actual: El procedimiento se encuentra en desarrollo; las autoridades emitirán más información conforme avancen las diligencias de investigación pericial.