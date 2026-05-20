Papanicolaou y otro servicios de salud para mujeres se realizan gratis en Quito

Las Caravanas de salud brindan servicios de salud para mujeres.

El miércoles 20 y jueves 21 de mayo de 2026, las Caravanas de Salud para la Mujer se realizan en Quito.

Los servicios se ubicarán específicamente en la Casa Somos de La Tola, sector Itchimbía.

Están activadas desde las 8:00 hasta las 15:00.

Según autoridades municipales, el objetivo de estas ferias es fortalecer la prevención, la atención integral, y el acceso comunitario a servicios de salud sexual y reproductiva.

Orientación en salud sexual y reproductiva

Entre los exámenes a los que las mujeres pueden acceder están: Papanicolaou, tamizajes para detección de riesgos de cáncer de mama, pruebas rápidas de VIH con consejería y orientación en salud sexual y reproductiva.

Además, podrán obtener información sobre prevención y autocuidado.

De acuerdo con datos del Municipio, desde el inicio de las Caravanas, más de 3 750 mujeres participaron en 31 jornadas, realizándose 1 984 pruebas de Papanicolaou.