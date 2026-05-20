Balacera y un presunto asaltante muerto tras robo a local de electrodomésticos en Quito

Un hombre murió en un enfrentamiento con la Policía en medio de robo en Quito.

Un hombre murió en un enfrentamiento con la Policía Nacional en medio de un robo a un local comercial en el sur de Quito, la madrugada de este miércoles 20 de mayo de 2026.

El presunto asaltante cayó abatido luego de una balacera entre cuatro hombres armados y miembros de la Policía Nacional del sector, alrededor de las 04:00.

De acuerdo con las autoridades, los hombres habrían utilizado una camioneta para derribar la puerta metálica de un local de venta de electrodomésticos, en la calle Michelena, en el sector de El Pintado.

Policías de la zona se encontraban en medio de un patrullaje cuando notaron el cometimiento del ilícito. Las alarmas comunitarias se activaron y los moradores también reportaron la emergencia.

Esto desató una balacera en el lugar, en la que uno de los supuestos delincuentes murió alcanzado por las balas.

El cuerpo del hombre quedó dentro del local, mientras que los otros tres huyeron del sitio.

Pablo Lastra, representante de la Policía Nacional, indicó que ya se investiga este hecho y se hace un seguimiento a través de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del sector.

Lastra indicó que este grupo de personas podría estar involucrado en otros asaltos similares registrados en otros sectores de Quito.

Reporte de tránsito: Cierre vial en la avenida Michelena tras balacera

La Policía Nacional acordonó la escena y cerró la vía al tránsito vehicular mientras se recaban pruebas y se levanta el cadáver.

El tránsito fue bloqueado en ambos sentidos desde la avenida Mariscal Sucre hasta el redondel de la Atahualpa.