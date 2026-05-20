Motocicleta chocó contra una vaca en Quito, dos personas resultaron heridas

Personas que chocaron contra una vaca resultaron heridas, en Quito.

La noche del 19 de mayo de 2026, se registró una emergencia en Amaguaña, parroquia rural de Quito.

Bomberos informó sobre un siniestro de tránsito en la vía E-35.

Según la información, una motocicleta se impactó contra una vaca que cruzó la vía de manera inesperada.

Un tráiler también estuvo involucrado

El hecho ocasionó la caída de los ocupantes de la moto quienes resultaron heridos.

Un tráiler que circulaba por el lugar también estuvo involucrado. "Al tratar de evitar arrollar a los ocupantes de la motocicleta se encunetó", dijo Bomberos.

Tras el accidente, las autoridades brindaron atención prehospitalaria a las dos personas afectadas.