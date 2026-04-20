¿Qué se celebra el 20 de abril?: así fue el milagro de la Virgen de La Dolorosa

Este 20 de abril del 2026 se cumplen 120 años del Milagro de la Virgen de la Dolorosa

El 20 de abril de cada año se conmemora en Ecuador el aniversario del Milagro de la Virgen de la Dolorosa, ocurrido en 1906 en el Colegio San Gabriel de Quito.

La fecha se recuerda con emoción en el mundo católico y en el ámbito educativo religioso.

Así fue el milagro de "El Prodigio"

El evento sucedió la noche del viernes 20 de abril de 1906, aproximadamente a las 20:00, en el comedor (refectorio) del antiguo colegio jesuita, ubicado en las calles Benalcázar y Sucre, en el centro de Quito.

Un grupo de 35 a 37 estudiantes internos, junto con el padre Andrés Roesch y el hermano Luis Alberdi, presenciaron el suceso.

Los presentes observaron cómo una oleografía (lámina) de la Virgen de los Dolores, colgada en la pared, abría y cerraba los párpados lentamente.

El parpadeo de la imagen se prolongó por aproximadamente 15 minutos, según los testigos del evento.

Tras el evento, la autoridad eclesiástica realizó una investigación rigurosa que incluyó testimonios individuales y exámenes técnicos.

El 31 de mayo de 1906, el milagro fue declarado como un hecho "materialmente cierto" y de origen sobrenatural.

Cada año se celebra el "milagro de La Dolorosa"

Debido a este hecho, la Virgen Dolorosa es considerada la Patrona de la educación católica y de la juventud en Ecuador.

El antiguo comedor donde ocurrió el prodigio, ubicado en las calles Benalcázar y Sucre en el Centro Histórico de Quito, funciona como una capilla de devoción.

Cada año se realizan jornadas de oración y encuentros para conmemorar el aniversario del milagro de la Virgen Dolorosa.