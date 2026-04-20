Delfín vs. Independiente del Valle y Liga de Quito vs. Aucas en la pantalla de Teleamazonas

Independiente del Valle vs Liga de Quito, por la Fecha 9 de la LigaPro en el Estadio Banco de Guayaquil.

La joranada 10 de la LigaPro se juega en la cancha de Teleamazonas. Este miércoles 22 de abril del 2026 disfruta de los partidos: Delfín vs. Independiente del Valle, desde las 12:45. Y a las 19:45 con Liga de Quito frente a Aucas.

La transmisión de estos partidos será en señal abierta y también los podrá ver a través de la página web en Teleamazonas.com.

El equipo Cetáceo busca sumar puntos que lo acerquen a los primeros lugares de la tabla, tras empatar sin goles con Orense en la fecha anterior. Los dirigidos por el argentino Juan Zubeldía están en el noveno puesto con 12 unidades.

Independiente del Valle, por su parte, llega de caer ante Liga de Quito 2-0. Esta derrota los hizo bajar al segundo puesto de la tabla, dejando como líder a Universidad Católica.

El partido entre Delfín e IDV se jugará a las 13:00 del miércoles, en el estadio Jocay de Manta.

Liga de Quito vs. Aucas

En tanto que el clásico capitalino encenderá los motores a las 20:00. El estadio Rodrigo Paz Delgado, en el norte de Quito, será el escenario de este duelo en el que los Albos buscarán mantener la racha ganadora para subir lugares en la tabla de posiciones.

En la fecha nueve LDU se impuso a Independiente del Valle por 2-0, con goles de Jesús Pretell y Janner Corozo. Este marcado se repitió ante Mirassol, por la Copa Libertadores.

Aucas también llega motivado tras ganar a Leones del Norte con un único gol de Ederson Quiñonez. El equipo comandado por el exjugador de Liga de Quito Norberto Araujo es tercero en la tabla de la LigaPro, con 15 puntos.

Programación completa:

Martes 21 de abril:

17:00 | Libertad vs. Guayaquil City

19:30 | Técnico Universitario vs. Emelec

Miércols 22 de abril:

11:00 | Leones del Norte vs. Manta

13:00 | Delfín vs. Independiente del Valle

15:30 | Depoertivo Cuenca vs. Orense

18:00 | Barcelona vs. Mushuc Runa

20:00 | Liga de Quito vs. Aucas

Jueves 23 de abril: