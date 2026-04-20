Funciones de la vicepresidenta María José Pinto tras designar a nuevo Ministro de Salud

El presidente Daniel Noboa anunció cambios en su equipo este 20 de abril de 2026, incluyendo la designación de un nuevo Ministro de Salud.

Con esta decisión, la vicepresidenta María José Pinto deja de estar al frente de ese sector, pero mantiene otras responsabilidades dentro del Gobierno.

Un rol que sigue vigente

Aunque ya no estará encargada del área de salud, Pinto continuará cumpliendo funciones asignadas directamente por el Presidente.

Esto está respaldado por el artículo 149 de la Constitución del Ecuador, que establece que la Vicepresidenta ejerce tareas definidas por el mandatario cuando no lo reemplaza.

Esto significa que su papel no desaparece, sino que se enfoca en otros temas considerados prioritarios para el país.

Las áreas clave bajo su responsabilidad

Desde el inicio del gobierno, Pinto recibió encargos específicos mediante decretos ejecutivos. Entre ellos están los establecidos en los decretos 3 y 21 denfocados en temas sensibles como:

Salud mental

Educación intercultural bilingüe

Embarazo adolescente

Primera infancia

Desnutrición crónica infantil

Estas áreas buscan atender problemas estructurales que afectan a miles de familias en Ecuador, por lo que su gestión sigue siendo clave en la política social del Ejecutivo.

Además, la Vicepresidenta lidera un comité nacional enfocado en prevenir el reclutamiento de menores por grupos delictivos. Esta tarea implica coordinar acciones con varias instituciones del Estado.

Un enfoque en lo social

El Gobierno ha señalado que estos temas son prioridad nacional. Por eso, el trabajo de la Vicepresidencia se centra en articular políticas públicas y programas que tengan impacto directo en la población más vulnerable.

La designación de un nuevo ministro de Salud, en este caso Jaime Erazo, busca dar un nuevo impulso a ese sector, mientras Pinto concentra sus esfuerzos en otras áreas sociales.