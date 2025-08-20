Quito: un fallecido por siniestro en la avenida Simón Bolívar este miércoles 20 de agosto

Un siniestro de tránsito se registró este miércoles 20 de agosto del 2025 en la av. Simón Bolívar.

Un siniestro de tránsito ocurrió este miércoles 20 de agosto en la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva, en Quito. Según el reporte del ECU 911, a las 07:52, se registró un siniestro entre un motociclista y un camión.

Desde la Coordinación Zonal 2-9 se gestionó la movilización del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). La vía registró congestión en sentido sur - norte.

Según los datos proporcionados por las instituciones de primera respuesta, una persona falleció en esta emergencia. Mientras se atendió la emergencia y las unidades de la Policía Nacional realizaban tareas del levantamiento del cuerpo se generó congestión.

Pasadas las 10:00 se informó que la vía se encuentra totalmente habilitada. AMT y Bomberos recomiendan circular con precaución.