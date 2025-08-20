Cámaras captan asalto en canchas de padel en Tumbaco; armados amenazaron a clientes

Clientes de las canchas de padel en Tumbaco intentaron refugiarse durante asalto.

Clientes y trabajadores de canchas de padel vivieron momentos de terror en Tumbaco, parroquia rural ubicada al oriente de Quito. Armados irrumpieron en el lugar para llevarse todas sus pertenencias.

El hecho violento, ocurrido cerca de la Ruta Viva el martes 19 de agosto, quedó registrado en las cámaras de seguridad. Las imágenes muestran a varias jóvenes entrenar en las canchas, pero segundos después tres hombres ingresan al lugar.

Las víctimas del asalto empiezan a buscar un lugar seguro, mientras con armas, según se parecia en el video, intimidan a los trabajadores y ciudadanos para que les entreguen las pertenencias.

Dos jóvenes, totalmente asustadas, deciden acostarse en las canchas para evitar que los asaltantes les hagan daño. Luego, un hombre sale con varias maletas y pertenencias del lugar, mientras sus cómplices continúan amedrentando.

Luego se escucha un silbido alertando a los asaltantes y, de inmediato, salen del lugar. En menos de un minuto los hombres se llevaron todos los objetos de valor.

La Policía Nacional no se ha pronunciado por este hecho y se desconoce si existen personas detenidas.

Este caso ocurre en medio de la vigencia del conflicto armado interno que rige en Ecuador por la ola de inseguridad y violencia. En Quito ya no rige el estado de excepción pero los hechos de violencia continúan, pese a los controles policiales desplegados en la ciudada.