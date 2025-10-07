El reguetonero Zion es hospitalizado tras siniestro de tránsito en Puerto Rico

Zion, del dúo reguetonero Zion & Lenox, fue hospitalizao de emergencia.

El reguetonero Zion sufrió un siniestro de tránsito y fue hospitalizado en Puerto Rico este martes 7 de octubre de 2025.

"Su condición médica continúa siendo reservada", dice un comunicado de la productora Baby Records Inc., equipo del puertorriqueño.

En un corto comunicado el equipo señaló que Zion estuvo involucrado en una "accidente" y tuvo que ser hospitalizado de emergencia.

Su situación es desconocida al público, pero su equipo apuntó que aún esperan nuevas actualizaciones de su estado.

El comunicado continúa diciendo "sabemos lo mucho que Zion significa para su público, y confiamos en que el cariño, las oraciones y el apoyo de todos serán una fuente de fortaleza en su proceso de recuperación".

Asimismo, la productora pidió respeto y paciencia hacia familiares y allegados del reguetonero intérprete de 'Hay algo en ti'.

Las actualizaciones de su estado de salud serán publicadas por su equipo en los próximos días.

Medios puertorriqueños reportaron de manera extraoficial que el integrante del dúo Zion & Lennox sufrió un choque en un vehículo toto terreno.

Zion es considerado una de las voces más influyentes del reguetpon en el mundo. Junto a Lennox contruyó una carrera musical llena de éxitos como 'Yo voy' y 'En tensión'.