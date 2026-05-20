Choque en la av. América y Mariana de Jesús genera fuerte tráfico
Una buseta y un vehículo tipo SUV chocaron de manera frontal. La vía fue cerrada.
Dos vehículos chocaron en la avenida Amércia y Mariana de Jesús.
Cortesía
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Actualizado:
20 may 2026 - 07:33
Una buseta escolar y un vehículo tipo SUV chocaron en la avenida América y Mariana de Jesús, la mañana de este miércoles 20 de mayo de 2026.
El siniestro se registró a las 06:34 en el norte de Quito. No se reportaron personas afectadas por el impacto.
Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicó cierres viales en los carriles derecho y central de la avenida Atahualpa.
Los vehículos involucrados quedaron sobre la vía. Vidrios y algunas partes de la carrocería terminaron sobre la calzada.
Una fuerte congestión vehicular se registró en el lugar por el choque. Ambos vehículos serán retirados del sitio con grúa.
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