Choque en la av. América y Mariana de Jesús genera fuerte tráfico

Dos vehículos chocaron en la avenida Amércia y Mariana de Jesús.

Una buseta escolar y un vehículo tipo SUV chocaron en la avenida América y Mariana de Jesús, la mañana de este miércoles 20 de mayo de 2026.

El siniestro se registró a las 06:34 en el norte de Quito. No se reportaron personas afectadas por el impacto.

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicó cierres viales en los carriles derecho y central de la avenida Atahualpa.

Los vehículos involucrados quedaron sobre la vía. Vidrios y algunas partes de la carrocería terminaron sobre la calzada.

Una fuerte congestión vehicular se registró en el lugar por el choque. Ambos vehículos serán retirados del sitio con grúa.