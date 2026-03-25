26 personas atendidas en Cumbayá por intoxicación alimentaria
El Cuerpo de Bomberos de Quito atendió a 26 personas afectadas por una intoxicación por alimentos en Cumbayá.
Bomberos de Quito atendieron a 26 personas afectadas por intoxicación alimentaria.
CBQ
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Actualizada:
25 mar 2026 - 09:53
26 personas fueron atendidas en Cumbayá por intoxicación por alimentos, durante la noche de este martes 24 de marzo de 2026.
El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) atendió a las personas afectadas en Cumbayá, en el nororiente de la capital ecuatoriana. También acudió personal del Ministerio de Salud Pública, Cruz Roja y EMI.
Las personas afectadas recibieron hidratación con suero intravenoso. Cuatro de las víctimas fueron trasladadas a una casa de salud.
Según el CBQ, la emergencia se registró en la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimas Días. Las personas afectadas viajaron a Quito desde la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
En esta iglesia los afectados participaban en un campamento religioso. Allí prepararon alimentos que causaron su intoxicación
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