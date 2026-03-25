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Quito

26 personas atendidas en Cumbayá por intoxicación alimentaria

El Cuerpo de Bomberos de Quito atendió a 26 personas afectadas por una intoxicación por alimentos en Cumbayá.

Bomberos de Quito atendieron a 26 personas afectadas por intoxicación alimentaria.

CBQ

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

25 mar 2026 - 09:53

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26 personas fueron atendidas en Cumbayá por intoxicación por alimentos, durante la noche de este martes 24 de marzo de 2026.

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) atendió a las personas afectadas en Cumbayá, en el nororiente de la capital ecuatoriana. También acudió personal del Ministerio de Salud Pública, Cruz Roja y EMI.

Las personas afectadas recibieron hidratación con suero intravenoso. Cuatro de las víctimas fueron trasladadas a una casa de salud.

Según el CBQ, la emergencia se registró en la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimas Días. Las personas afectadas viajaron  a Quito desde la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

En esta iglesia los afectados participaban en un campamento religioso. Allí prepararon alimentos que causaron su intoxicación

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