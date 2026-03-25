26 personas atendidas en Cumbayá por intoxicación alimentaria

26 personas fueron atendidas en Cumbayá por intoxicación por alimentos, durante la noche de este martes 24 de marzo de 2026.

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) atendió a las personas afectadas en Cumbayá, en el nororiente de la capital ecuatoriana. También acudió personal del Ministerio de Salud Pública, Cruz Roja y EMI.

Las personas afectadas recibieron hidratación con suero intravenoso. Cuatro de las víctimas fueron trasladadas a una casa de salud.

Según el CBQ, la emergencia se registró en la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimas Días. Las personas afectadas viajaron a Quito desde la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

En esta iglesia los afectados participaban en un campamento religioso. Allí prepararon alimentos que causaron su intoxicación