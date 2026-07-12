Siniestro de tránsito en el norte de Quito deja cuatro personas afectadas

Un vehículo chocó en el sector de Ponceano en el norte de Quito.

Un siniestro de tránsito se registró la noche de este domingo 12 de julio del 2026 en el sector de Ponceano, en el norte de Quito, informó el Cuerpo de Bomberos de la capital.

Como consecuencia del accidente, cuatro personas resultaron afectadas. Equipos de paramédicos brindaron atención prehospitalaria en el lugar y una de las víctimas fue trasladada a una casa de salud para recibir atención médica.

Hasta pasadas las 20:00 se desconocen las causas del siniestro ni el estado de salud de las personas involucradas.

Debido a la emergencia, la calle Juan de Celis fue cerrada al tránsito vehicular mientras se desarrollan las labores de atención y retiro de los vehículos involucrados.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y circular con precaución por el sector.