Guía paso a paso para postular a las nuevas vacantes docentes en Educa Empleo 2026

Las postulaciones estarán habilitadas únicamente el 14 y 15 de julio. Conoce los pasos.

Educa Empleo abre nuevas postulaciones para docentes; así puede aplicar paso a paso

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (MINEDEC) abrió una nueva convocatoria de Educa Empleo para incorporar docentes al sistema educativo fiscal y fiscomisional.

Las postulaciones estarán habilitadas el 14 y 15 de julio de 2026, mientras que los resultados se publicarán el 22 de julio y los seleccionados se incorporarán el 1 de agosto.

Requisitos y fechas clave de la convocatoria 2026

La convocatoria está dirigida a profesionales interesados en acceder a contratos ocasionales y nombramientos provisionales en instituciones educativas del régimen Costa-Galápagos.

El proceso se realizará a través de la plataforma oficial de Educa Empleo y busca cubrir vacantes docentes de acuerdo con las necesidades de las instituciones fiscales y fiscomisionales.

Desde noviembre de 2023 hasta julio de 2026, el Gobierno informó que 19 917 docentes fueron incorporados mediante esta plataforma para fortalecer la cobertura educativa.

📅 CRONOGRAMA Actividad Fecha de habilitación Fecha de finalización Aplicación o inscripción 14 de julio de 2026 15 de julio de 2026 Visualización de resultados 23 y 24 de julio de 2026 Incorporación de favorecidos A partir de agosto de 2026

Guía paso a paso: ¿Cómo postular en la plataforma?

Los aspirantes deberán completar el proceso en la plataforma dentro de las fechas establecidas.

Paso 1: Registre su información personal

Ingrese al sistema y cree un usuario y contraseña.

Si ya tiene una cuenta, puede recuperar su clave en caso de haberla olvidado.

Complete toda la información de la sección Hoja de Vida .

. Código Único Eléctrico , número de celular y correo electrónico.

, número de celular y correo electrónico. Verifique o complete su experiencia laboral.

Adjunte los certificados laborales y el mecanizado del IESS en un solo archivo PDF cuando corresponda.

Si trabajó bajo servicios profesionales, cargue el certificado laboral y las facturas respectivas en formato PDF.

Acepte las condiciones del sistema para finalizar esta etapa.

Paso 2: Seleccione las vacantes

Ingrese a la pestaña Aplicación. El sistema mostrará únicamente las especialidades compatibles con su formación académica.

Podrá escoger hasta cinco vacantes y ordenarlas según su prioridad, siendo el número uno la opción principal.

Paso 3: Cargue certificados si aplica

Para vacantes de Inglés, deberá registrar la información del certificado B2 y cargar el documento en formato PDF.

Para instituciones de Educación Intercultural Bilingüe, será obligatorio contar con el Certificado de Suficiencia Lingüística vigente, registrado en el sistema correspondiente.

Si existen procesos simultáneos de Educa Empleo para docentes y DECE, solo podrá participar en uno de ellos.

Requisitos para participar

Los postulantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Título de tercer nivel registrado en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIESE).

registrado en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIESE). No mantener relación laboral vigente con el Minedec bajo la LOEI o la Losep.

con el Minedec bajo la LOEI o la Losep. Certificado B2 del Marco Común Europeo de Referencia para quienes postulen a vacantes de Inglés.

del Marco Común Europeo de Referencia para quienes postulen a vacantes de Inglés. Certificado de bilingüismo para aspirantes a instituciones de Educación Intercultural Bilingüe.

para aspirantes a instituciones de Educación Intercultural Bilingüe. No estar comprendido en las prohibiciones establecidas por la normativa del servicio público.

Fechas clave del proceso

Las postulaciones estarán abiertas el 14 y 15 de julio de 2026.

Los resultados de la convocatoria serán publicados el 22 de julio, mientras que los docentes seleccionados iniciarán funciones el 1 de agosto de 2026.

El Minedec señaló que esta convocatoria corresponde al régimen Costa-Galápagos, mientras que el régimen Sierra-Amazonía se encuentra actualmente en período de vacaciones.