Cuatro personas heridas en siniestro de tránsito en la Ruta Viva este sábado 17 de octubre

Personal del Cuerpo de Bomberos Quito atiende un siniestro de tránsito en la Ruta Viva, en Quito.

Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este sábado 17 de octubre de 2026 sobre la Ruta Viva, en el sector La Cerámica.

Según el reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos Quito, cuatro personas resultaron afectadas por el impacto, registrado a las 09:21.

Además, la Agencia Mettropolitana de Tránsito (AMT) informó que la vía se encuentra parcialmente habilitada en sentido Valles - Quito.

En la fotografía publicada por Bomberos se observa un vehículo liviano con graves afectaciones en la parte delantera.

Cerca de las 11:00 de este sábado, las autoridades confirmaron que cuatro personas resultaron heridas, tres adultos, de 42, 28 y 23 años, y una niña de 8 años.

Desde el ECU 911 se informó que los afectados fueron estabilizados y trasladados a casas de salud con diagnóstico de politraumas y policontusiones.

Se desconocen las causas del siniestro.