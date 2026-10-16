Siniestro entre taxi y moto cierra calles del Centro Histórico de Quito; hay un herido

Accidente de tránsito entre moto y taxi en las calles Olmedo y Venezuela

Un siniestro de tránsito se registró la tarde de este viernes 16 de octubre de 2026 en las calles Olmedo y Venezuela, en el Centro Histórico de Quito.

Un taxi y una motocicleta estuvieron involucrados en el siniestro de tránsito. El ECU 911 informó que la alerta ingresó a las 16:47 de este viernes 16 de octubre de 2026.

Tras recibir la llamada de emergencia, el ECU 911 coordinó la movilización de personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos de Quito para atender el incidente.

Calles cerradas mientras se atiende la emergencia

Los equipos que acudieron al lugar reportaron una persona herida.

Hasta la información proporcionada por las autoridades, no se detallaron las circunstancias del choque ni la identidad de la persona afectada.

La circulación vehicular en el sector de las calles Olmedo y Venezuela se encuentra cerrada mientras se realizan los procedimientos correspondientes.

Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas y circular con precaución por las vías cercanas al Centro Histórico de la ciudad.