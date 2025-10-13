Cierre de cinco horas en la av. Mariscal Sucre por trabajos en el puente peatonal de San Roque

El Municipio de Quito ejecuta trabajo de mantenimiento en el puente peatonal de San Roque

La Empresa Metropolitana de Obras Públicas de Quito informó sobre un cierre vial temporal en la avenida Mariscal Sucre y Loja, a la altura del puente peatonal de San Roque, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la estructura.

La restricción de tránsito rige este lunes 13 de octubre desde las 22:00 hasta las 03:00 del martes 14, en ambos sentidos de la vía. Un cierre similar ocurrió el pasado 2 de octubre.

El objetivo de los trabajos de mantenimiento es realizar un arreglo de los graderíos, reposición de la cubierta metálica, pintura anticorrosiva, mejoras en camineras y reparaciones de elementos de hormigón y metálicos, entre otros.

Según el Municipio de Quito, ese puente peatonal conecta a miles de personas con el mercado de San Roque, el comercial Ipiales, la av. 24 de Mayo, barrios aledaños como La Loma, Santo Domingo, entre otros.

Por este cierre vial se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos y utilizar rutas alternas mientras duren los trabajos de mantenimiento.