Fechas, horas y transmisión de los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 empezará el 11 de junio.

Faltan 50 días para el inicio de la fiesta más grande del planeta, y los horarios de los partidos de la fase de grupos están definidos. ¿Quién levantará la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El 11 de junio el mundo se paralizará con la inauguración del Mundial. El primer partido lo jugarán México ante Sudáfrica, a las 14:00. Este primer encuentro será transmitido en señal abierta por Teleamazonas.

El Canal de la Familia ecuatoriana permitirá vivir las emociones de la Copa del Mundo con 40 partidos en directo y 40 en horarios diferidos.

Partidos Mundial 2026

A continuación el fixture completo de la fase de grupos del Mundial. Los horarios corresponden a la hora de Ecuador.

Jueves 11 de junio

14:00 - México vs. Sudáfrica – Grupo A - Estadio Ciudad de México

21:00 - República de Corea vs. República Checa – Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes 12 de junio

14:00 - Canadá vs. Bosnia y Herzegovina – Grupo B - Estadio Toronto

20:00 - Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D - Estadio Los Ángeles

Sábado 13 de junio

14:00 - Catar vs. Suiza – Grupo B - Estadio Bahía de San Francisco

17:00 - Brasil vs. Marruecos – Grupo C - Estadio Nueva York Nueva Jersey

20:00 - Haití vs. Escocia – Grupo C - Estadio Boston

23:00 - Australia vs. Turquía – Grupo D - Estadio BC Place Vancouver

Domingo 14 de junio

12:00 - Alemania vs. Curazao – Grupo E - Estadio Houston

15:00 - Países Bajos vs. Japón – Grupo F - Estadio Dallas

18:00 - Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E - Estadio Filadelfia

21:00 - Suecia vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey

Lunes 15 de junio

11:00 - España vs. Cabo Verde – Grupo H - Estadio Atlanta

14:00 - Bélgica vs. Egipto – Grupo G - Estadio Seattle

17:00 - Arabia Saudí vs. Uruguay – Grupo H - Estadio Miami

20:00 - RI de Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G - Estadio Los Ángeles

Martes 16 de junio

14:00 - Francia vs. Senegal – Grupo I - Estadio Nueva York Nueva Jersey

17:00 - Irak vs. Noruega – Grupo I - Estadio Boston

20:00 - Argentina vs. Argelia – Grupo J - Estadio Kansas City

23:00 - Austria vs. Jordania – Grupo J - Estadio Bahía de San Francisco

Miércoles 17 de junio

12:00 - Portugal vs. RD Congo – Grupo K - Estadio Houston

15:00 - Inglaterra vs. Croacia – Grupo L - Estadio Dallas

18:00 - Ghana vs. Panamá – Grupo L - Estadio Toronto

21:00 - Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México

Jueves 18 de junio

11:00 - República Checa vs. Sudáfrica – Grupo A - Estadio Atlanta

14:00 - Suiza vs. Bosnia y Herzegovina – Grupo B - Estadio Los Ángeles

17:00 - Canadá vs. Catar – Grupo B - Estadio BC Place Vancouver

20:00 - México vs. República de Corea – Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes 19 de junio

14:00 - Estados Unidos vs. Australia – Grupo D - Estadio Seattle

17:00 - Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Estadio Boston

19:30 - Brasil vs. Haití – Grupo C - Estadio Filadelfia

22:00 - Turquía vs. Paraguay – Grupo D - Estadio Bahía de San Francisco

Sábado 20 de junio

12:00 - Países Bajos vs. Suecia – Grupo F - Estadio Houston

15:00 - Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - Estadio Toronto

19:00 - Ecuador vs. Curazao – Grupo E - Estadio Kansas City

23:00 - Túnez vs. Japón – Grupo F - Estadio Monterrey

Domingo 21 de junio

11:00 - España vs. Arabia Saudí – Grupo H - Estadio Atlanta

14:00 - Bélgica vs. Irán – Grupo G - Estadio Los Ángeles

17:00 - Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H - Estadio Miami

20:00 - Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G - Estadio BC Place Vancouver

Lunes 22 de junio

12:00 - Argentina vs. Austria – Grupo J - Estadio Dallas

16:00 - Francia vs. Irak – Grupo I - Estadio Filadelfia

19:00 - Noruega vs. Senegal – Grupo I - Estadio Nueva York Nueva Jersey

22:00 - Jordania vs. Argelia – Grupo J - Estadio Bahía de San Francisco Bay

Martes 23 de junio

12:00 - Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K - Estadio Houston

56:00 - Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - Estadio Boston

18:00 - Panamá vs. Croacia – Grupo L - Estadio Toronto

21:00 - Colombia vs. RD Congo – Grupo K - Estadio Guadalajara

Miércoles 24 de junio

14:00 - Suiza vs. Canadá – Grupo B - Estadio BC Place Vancouver

14:00 - Bosnia y Herzegovina vs. Catar – Grupo B - Estadio Seattle

17:00 - Escocia vs. Brasil – Grupo C - Estadio Miami

17:00 - Marruecos vs. Haití – Grupo C - Estadio Atlanta

20:00 - República Checa vs. México – Grupo A - Estadio Ciudad de México

20:00 - Sudáfrica vs. República de Corea – Grupo A - Estadio Monterrey

Jueves 25 de junio

15:00 - Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E - Estadio Filadelfia

15:00 - Ecuador vs. Alemania – Grupo E - Estadio Nueva York Nueva Jersey

18:00 - Japón vs. Suecia – Grupo F - Estadio Dallas

18:00 - Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Estadio Kansas City

21:00 - Turquía vs. Estados Unidos – Grupo D - Estadio Los Ángeles

21:00 - Paraguay vs. Australia – Grupo D - Estadio Bahía de San Francisco

Viernes 26 de junio

14:00 - Noruega vs. Francia – Grupo I - Estadio Boston

14:00 - Senegal vs. Irak – Grupo I - Estadio Toronto

19:00 - Cabo Verde vs. Arabia Saudí – Grupo H - Estadio Houston

19:00 - Uruguay vs. España – Grupo H - Estadio Guadalajara

22:00 - Egipto vs. Irán – Grupo G - Estadio Seattle

22:00 - Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - Estadio BC Place Vancouver

Sábado 27 de junio