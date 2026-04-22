Fechas, horas y transmisión de los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026
A 50 días del la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya se conoce los horarios de los partidos de la fase de grupo. Ecuador debuta el 14 de junio.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 empezará el 11 de junio.
FIFA
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Fecha de publicación
22 abr 2026 - 10:36
Faltan 50 días para el inicio de la fiesta más grande del planeta, y los horarios de los partidos de la fase de grupos están definidos. ¿Quién levantará la Copa Mundial de la FIFA 2026?
El 11 de junio el mundo se paralizará con la inauguración del Mundial. El primer partido lo jugarán México ante Sudáfrica, a las 14:00. Este primer encuentro será transmitido en señal abierta por Teleamazonas.
El Canal de la Familia ecuatoriana permitirá vivir las emociones de la Copa del Mundo con 40 partidos en directo y 40 en horarios diferidos.
Partidos Mundial 2026
A continuación el fixture completo de la fase de grupos del Mundial. Los horarios corresponden a la hora de Ecuador.
Jueves 11 de junio
- 14:00 - México vs. Sudáfrica – Grupo A - Estadio Ciudad de México
- 21:00 - República de Corea vs. República Checa – Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes 12 de junio
- 14:00 - Canadá vs. Bosnia y Herzegovina – Grupo B - Estadio Toronto
- 20:00 - Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D - Estadio Los Ángeles
- 14:00 - Catar vs. Suiza – Grupo B - Estadio Bahía de San Francisco
- 17:00 - Brasil vs. Marruecos – Grupo C - Estadio Nueva York Nueva Jersey
- 20:00 - Haití vs. Escocia – Grupo C - Estadio Boston
- 23:00 - Australia vs. Turquía – Grupo D - Estadio BC Place Vancouver
Domingo 14 de junio
- 12:00 - Alemania vs. Curazao – Grupo E - Estadio Houston
- 15:00 - Países Bajos vs. Japón – Grupo F - Estadio Dallas
- 18:00 - Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E - Estadio Filadelfia
- 21:00 - Suecia vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey
Lunes 15 de junio
- 11:00 - España vs. Cabo Verde – Grupo H - Estadio Atlanta
- 14:00 - Bélgica vs. Egipto – Grupo G - Estadio Seattle
- 17:00 - Arabia Saudí vs. Uruguay – Grupo H - Estadio Miami
- 20:00 - RI de Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G - Estadio Los Ángeles
Martes 16 de junio
- 14:00 - Francia vs. Senegal – Grupo I - Estadio Nueva York Nueva Jersey
- 17:00 - Irak vs. Noruega – Grupo I - Estadio Boston
- 20:00 - Argentina vs. Argelia – Grupo J - Estadio Kansas City
- 23:00 - Austria vs. Jordania – Grupo J - Estadio Bahía de San Francisco
Miércoles 17 de junio
- 12:00 - Portugal vs. RD Congo – Grupo K - Estadio Houston
- 15:00 - Inglaterra vs. Croacia – Grupo L - Estadio Dallas
- 18:00 - Ghana vs. Panamá – Grupo L - Estadio Toronto
- 21:00 - Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México
Jueves 18 de junio
- 11:00 - República Checa vs. Sudáfrica – Grupo A - Estadio Atlanta
- 14:00 - Suiza vs. Bosnia y Herzegovina – Grupo B - Estadio Los Ángeles
- 17:00 - Canadá vs. Catar – Grupo B - Estadio BC Place Vancouver
- 20:00 - México vs. República de Corea – Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes 19 de junio
- 14:00 - Estados Unidos vs. Australia – Grupo D - Estadio Seattle
- 17:00 - Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Estadio Boston
- 19:30 - Brasil vs. Haití – Grupo C - Estadio Filadelfia
- 22:00 - Turquía vs. Paraguay – Grupo D - Estadio Bahía de San Francisco
Sábado 20 de junio
- 12:00 - Países Bajos vs. Suecia – Grupo F - Estadio Houston
- 15:00 - Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - Estadio Toronto
- 19:00 - Ecuador vs. Curazao – Grupo E - Estadio Kansas City
- 23:00 - Túnez vs. Japón – Grupo F - Estadio Monterrey
Domingo 21 de junio
- 11:00 - España vs. Arabia Saudí – Grupo H - Estadio Atlanta
- 14:00 - Bélgica vs. Irán – Grupo G - Estadio Los Ángeles
- 17:00 - Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H - Estadio Miami
- 20:00 - Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G - Estadio BC Place Vancouver
Lunes 22 de junio
- 12:00 - Argentina vs. Austria – Grupo J - Estadio Dallas
- 16:00 - Francia vs. Irak – Grupo I - Estadio Filadelfia
- 19:00 - Noruega vs. Senegal – Grupo I - Estadio Nueva York Nueva Jersey
- 22:00 - Jordania vs. Argelia – Grupo J - Estadio Bahía de San Francisco Bay
Martes 23 de junio
- 12:00 - Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K - Estadio Houston
- 56:00 - Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - Estadio Boston
- 18:00 - Panamá vs. Croacia – Grupo L - Estadio Toronto
- 21:00 - Colombia vs. RD Congo – Grupo K - Estadio Guadalajara
Miércoles 24 de junio
- 14:00 - Suiza vs. Canadá – Grupo B - Estadio BC Place Vancouver
- 14:00 - Bosnia y Herzegovina vs. Catar – Grupo B - Estadio Seattle
- 17:00 - Escocia vs. Brasil – Grupo C - Estadio Miami
- 17:00 - Marruecos vs. Haití – Grupo C - Estadio Atlanta
- 20:00 - República Checa vs. México – Grupo A - Estadio Ciudad de México
- 20:00 - Sudáfrica vs. República de Corea – Grupo A - Estadio Monterrey
Jueves 25 de junio
- 15:00 - Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E - Estadio Filadelfia
- 15:00 - Ecuador vs. Alemania – Grupo E - Estadio Nueva York Nueva Jersey
- 18:00 - Japón vs. Suecia – Grupo F - Estadio Dallas
- 18:00 - Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Estadio Kansas City
- 21:00 - Turquía vs. Estados Unidos – Grupo D - Estadio Los Ángeles
- 21:00 - Paraguay vs. Australia – Grupo D - Estadio Bahía de San Francisco
Viernes 26 de junio
- 14:00 - Noruega vs. Francia – Grupo I - Estadio Boston
- 14:00 - Senegal vs. Irak – Grupo I - Estadio Toronto
- 19:00 - Cabo Verde vs. Arabia Saudí – Grupo H - Estadio Houston
- 19:00 - Uruguay vs. España – Grupo H - Estadio Guadalajara
- 22:00 - Egipto vs. Irán – Grupo G - Estadio Seattle
- 22:00 - Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - Estadio BC Place Vancouver
Sábado 27 de junio
- 16:00 - Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - Estadio Nueva York Nueva Jersey
- 16:00 - Croacia vs. Ghana – Grupo L - Estadio Filadelfia
- 18:30 - Colombia vs. Portugal – Grupo K - Estadio Miami
- 18:30 - RD Congo vs. Uzbekistán – Grupo K - Estadio Atlanta
- 21:00 - Argelia vs. Austria – Grupo J - Estadio Kansas City
- 21:00 - Jordania vs. Argentina – Grupo J - Estadio Dallas
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