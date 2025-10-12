Marcha en Quito: Policía contuvo a manifestantes y dispersó a los que llegaban a El Arbolito

Movimientos Sociales e indígenas en la marcha denominada por la vida, la resistencia en el sector de la Villa flora, en el marco del paro nacional convocado por la Conaie.

La marcha convocada por la Conaie y otras organizaciones sociales congregó a decenas de personas este domingo 12 en el sector de La Villaflora en el sur de Quito.

Los manifestantes tienen como objetivo llegar hasta el parque El Arbolito en el centro-norte de la capital.

Lluvia dispersó a manifestantes La lluvia contribuyó a bajar las tensiones en las inmediaciones del parque El Ejido; los manifestantes se replegaron y la policía los dispersó por la zona.

Helicópteros sobrevuelan centro de Quito Dos helicópteros sobrevuelan el centro de Quito donde se registran enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden para impedir que se congreguen y se provoquen desmanes en la ciudad.

Enfrentamientos entre policías y manifestantes Las fuerzas del orden hicieron uso de gases lacrimógenos para despejar nuevamente a los manifestantes que insisten en apostarse en el parque El Ejido en Quito.

Cierre vial en la av. 6 de Diciembre y Patria Manifestantes que se mantienen en el norte de Quito se concentran en los alrededores de la Casa de la Cultura. Esto obligó a la AMT a cerrar la circulación vehicular en la av. 6 de Diciembre y Patria.

Otro frente de manifestantes avanza en el norte de Quito Un nuevo frente de manifestantes avanza por la av. 6 de Diciembre y Granados para intentar llegar a la concentración de El Arbolito en Quito. La AMT controla la movilidad en el sector.

Un contingente militar se concentra en El Trébol Cerca de 40 efectivos militares se mantienen en el sector de El Trébol para detener el avance de los manifestantes que pretenden llegar hasta El Arbolito.

Manifestantes llegan hasta El Trébol Decenas de personas lograron superar los enfrentamientos en Luluncoto y avanzan por la av. Velasco Ibarra hasta el sector de El Trébol.

Dispersan manifestantes en El Ejido Otro grupo de manifestantes intentó apostarse en el parque El ejido, pero también fue dispersado por las fuerzas del orden que hicieron uso de gases para disuadir a la multitud.

Enfrentamientos en Chimbacalle y Luluncoto Los marchantes intentaron llegar a la parada de Chimbacalle en la av. Napo, para dirigirse por el sector de Luluncoto pero militares y policías desplegaron fuerzas para contener el avance de la marcha.

Fuerzas del orden usan gas para dispersar la marcha Las fuerzas del orden hicieron uso de gases lacrimógenos para intentar dispersar a los manifestantes que avanzaban por la av. Napo para dirigirse hacia el sector del Trébol.

Manifestantes marchan hacia El Arbolito Pese al llamado de las fuerzas del orden, los manifestantes arrancaron con su recorrido hacia el parque de El Arbolito en el centro de Quito.

Policía intenta disuadir el inicio de la marcha Los miembros de la Policía Nacional intentaron dialogar con los manifestantes para que desistieran de la convocatoria. Recordaron que según el Decreto 174 hay un estado de excepción que impide las reuniones masivas de personas en Quito.